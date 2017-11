Vítimas da tragédia em 2011 fazem protesto e cobram moradias

Cerca de 300 pessoas, vítimas da tragédia que atingiu a Região Serrana do Rio em 2011, realizaram na manhã desta quinta-feira (2) uma manifestação em Teresópolis. Moradores do município e de Petrópolis, Areal e São José do Vale do Rio Preto afirmam que, mesmo após quase oito anos, ainda têm famílias sem moradias.

De acordo com Laura Fermiano, representante da Associação das Vítimas das Chuvas de 12 de janeiro em Teresópolis (Avit), a cidade recebeu do governo estadual mais de 1.600 unidades habitacionais no Condomínio Ermitage. No entanto, ela firma que outras 400 famílias não foram contempladas.

“Petrópolis, Areal e São José do Vale do Rio Preto não ganharam nada. Em Petrópolis, inclusive, não teve nenhuma moradia. É até um caso pior do que o nosso. Por isso, resolvemos unir forças, para juntas, as quatro cidades, conseguir moradias”, disse Laura.

Nesta quinta, o grupo também gravou um vídeo que será enviado para Brasília. O objetivo, de acordo com os manifestantes, é chamar a atenção do ministro das Cidades.

“Nós fomos em uma reunião no Palácio e seriam feitos os chamamentos dos terrenos e algo aconteceu e nós ficamos sabendo que o ministro não quer mais assinar para mandar essa verba. Então, a gente resolveu se reunir para tentar chamar a atenção do ministro para nossas demandas e dificuldades”, afirmou Laura.