Verão será de temperaturas altas e chuvas isoladas na Serra, diz Inmet

O verão será de temperaturas altas e chuvas isoladas nas cidades da Região Serrana do Rio, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação mais quente do ano começa às 14h28 desta quinta-feira (21) e vai até o dia 20 de março.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, por conta do excesso de calor, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas sempre no fim da tarde.