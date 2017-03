Veja duas formas de comprar um imóvel com preços até 40% abaixo dos de mercado

Para quem busca um imóvel como meio de investimento ou simplesmente não está com pressa de se mudar, há duas formas de comprar a casa própria que garantem um preço bem abaixo do oferecido no mercado. Uma delas é o leilão, onde é possível arrematar imóveis com valores até 40% menores. A segunda é ficar de olho nas ofertas de residenciais recém-construídos, cujas construtoras muitas vezes divulgam preços menores para liquidar o estoque.

O advogado especialista em Direitos Imobiliários e Contratos Bancários Ighor Jacintho explica que, tendo em vista a estagnação da economia que desencorajou muitos compradores em potencial, o momento é favorável para a compra de imóveis recém construídos e entregues pelas construtoras que estão com um estoque grande de unidades paradas:

– O momento é favorável para negociação e é também garantia de grandes descontos e uma compra com preços bem mais atrativos. Os descontos, neste período de baixa, podem chegar a até 25% do valor anteriormente praticado. É uma forma segura de aquisição, pois os imóveis já estão prontos, desocupados, primeira locação, e a negociação é feita diretamente com a construtora.

Já o leilão, seja ele judicial ou extrajudicial, é uma forma que também dá ao investidor uma ótima margem de rentabilidade, pois é possível arrematar imóveis com preços até 40% abaixo do valor de mercado.

– Nesta modalidade é importante que o investidor tenha o respaldo da consultoria imobiliária de um advogado, pois existem peculiaridades muito técnicas. Está é uma forma de aquisição com risco maior, mas que proporciona uma maior margem de desconto. O imóvel pode estar ocupado ou desocupado, e a arrematação é feita por meio de uma competição de lances junto com outros interessados.

Fonte: Extra