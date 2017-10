UNIFESO sedia Fórum da Liga de Neurologia, Neurocirurgia e Neurociências de Teresópolis

Com o tema “Imunoenvelhecimento: aspectos clínicos, laboratoriais e terapêuticos”, o I Fórum da Liga de Neurologia, Neurocirurgia e Neurociências de Teresópolis foi realizado no dia 7 de outubro no Campus Antonio Paulo Capanema de Souza do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), no Alto. O evento, realizado através da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (ACAMERJ), do UNIFESO e da Liga de Neurologia, Neurocirurgia e Neurociências de Teresópolis, contou com a palestra dos professores Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, presidente da ACAMERJ, e Mauro Geller, docente na área de Imunologia e Microbiologia do UNIFESO.

O grande número de participantes, entre estudantes e profissionais, surpreendeu o presidente da academia, que apresentou ao público um breve histórico da organização. “Contamos em Teresópolis com um núcleo da academia e temos dois acadêmicos do UNIFESO, os professores Mauro Geller e Marco Antônio Mibielli”, disse.

O palestrante convidado, professor Mauro Geller, fez sua graduação em Medicina no UNIFESO e pós-doutorado em Imunogenética pela Harvard University. Entre suas atuais atribuições estão a de integrante da comissão de pesquisa do Hospital da Polícia Militar e coordenador do Setor de Facomatose do Serviço de Genética Clínica da IPPMG da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de professor colaborador da New York University School of Medicine.

“Quero falar da minha grande satisfação em estar no UNIFESO há quase 40 anos como docente, além do tempo de estudante, e ver esta expansão da Instituição mantendo sempre a qualidade do ensino. Destaco ainda a alegria em ver o interesse que encontramos aqui com a questão da pesquisa, e como resultado temos excelentes alunos que se destacaram na vida acadêmica com a pesquisa”, enalteceu o professor Mauro Geller.