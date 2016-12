Tricano é indeferido após diplomação e Teresópolis pode ter novas eleições

Mário Tricano, prefeito eleito em Teresópolis, teve a candidatura nas eleições deste ano indeferida nesta segunda-feira (19). O candidato, que é o atual prefeito do município e foi reeleito, chegou a ser diplomado às 14h na sede do Tribunal regional Eleitoral (TRE), mas logo em seguida saiu a decisão monocrática do ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vice-prefeito eleito, Darcy Dias, também não pode assumir enquanto a decisão prevalecer.

Na decisão do TSE, o ministro cita a condenação de Tricano por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação após ações de investigação da Justiça Eleitoral, referentes às eleições 2008, deixando o candidato inelegível por três anos.

“Aduziu, ainda, que o nome do candidato consta da lista de inelegíveis do TRE/RJ, estando pendente, por fim, julgamento de processo por crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e jogo de bicho”, diz trecho da decisão.

De acordo com o documento, com o indeferimento pode acontecer uma nova eleição em Teresópólis, segundo a Lei nº 13.165/15 que estabelece que “a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o transito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados”.

A assessoria de Mário Tricano informou que o prefeito está se reunindo com advogados e irá recorrer da decisão.

Fonte: G1 Região Serrana