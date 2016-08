Trechos da Rio-Teresópolis ficarão interditados para poda de árvores

Trechos da pista Rio-Teresópolis, no sentido Região Serrana e no sentido capital ficarão fechados para poda e retirada de vegetação nesta quarta (11) e quinta-feira (12). De acordo com a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), responsável pelo trecho, o serviço será realizado entre 8h e 16h.

Haverá interdições no sentido Teresópolis entre os quilômetros 130 e 139, e 143 e 126. Já no sentido capital será entre os Km`s 104 ao 59,5.

Segundo a CRT, o local estará devidamente sinalizado. Para outras informações os usuários da rodovia devem ligar nos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.

Fonte: G1 Região Serrana