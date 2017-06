Trecho de acostamento da BR-116 ficará fechado por 30 dias no sentido Teresópolis

A partir desta sexta-feira (23) até 23 de julho, o acostamento no Km 82 da BR-116 ficará fechado no próximo ao bairro Meudon, sentido Teresópolis. Segundo a CRT, concessionária que administra o trecho, a medida é para permitir a execução dos serviços de drenagem e terraplanagem no local.

De acordo com a concessionária, as intervenções estarão sujeitas às boas condições de trafegabilidade. A CRT orienta aos motoristas para que planejem seus deslocamentos com antecedência, em função de possíveis retenções. A CRT esclarece também que os motoristas que seguem do Rio de Janeiro para Teresópolis não passam por esse trecho.