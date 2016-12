Trecho da BR-116 em Teresópolis fica em ‘pare e siga’ até quinta-feira

A BR-116 ficará em sistema de “pare e siga” a partir desta segunda-feira (19) até a quinta (22) no Km 77 na altura do bairro Prata, em Teresópolis, e no Km 92, na Serra, na pista sentido Rio de Janeiro. A CRT, concessisonária que administra a rodovia, fará corte de árvores e limpeza de vegetação neste trecho.

Segundo a CRT, o serviço no Km 92 acontece apenas neste segunda-feira, enquanto a intervenção no Km 77 será realizada entre terça (20) e quinta-feira (22) atendendo uma solicitação da Defesa Civil. Nos dois locais, as equipes trabalharão das 8h as 16h.

O local estará sinalizado e equipes da CRT orientarão os motoristas. Para mais informações os usuários da BR-116 devem ligar para os números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.

Fonte: G1 Região Serrana