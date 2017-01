Teresópolis terá verba de R$ 1,6 mi para obra em conjunto habitacional

A Secretaria de Estado do Ambiente, em conjunto com o Inea, conseguiu disponibilizar cerca de R$ 1,6 milhão para a conclusão de parte das obras no Condomínio Ermitage. O secretário André Corrêa concederá coletiva à imprensa para detalhar o assunto na Igreja Santo Antônio de Paquequer nesta quinta-feira (5), às 12h30, após reunião com representantes da Associação das Vítimas das Chuvas de Teresópolis (Avit).

O conjunto habitacional está situado em área de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos, administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Segundo informações do governo estadual, “há esperança que o Ministério Público concorde com a ocupação imediata dos apartamentos sem a construção, prevista anteriormente, do viaduto, afinal, o Estado já construiu uma passagem subterrânea na BR-116, que permite aos moradores atravessarem a rodovia”.

Teresópolis tem 1.652 apartamentos prontos para serem ocupados no Condomínio Ermitage aguardando obras na parte comum, como por exemplo, pavimentação e drenagem, além da exigência da construção de um viaduto sobre a BR-116. Os apartamentos são destinados às famílias que ficaram desabrigadas na tragédia que atingiu a região em 2011.

Fonte: G1 Região Serrana