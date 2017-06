Teresópolis terá shows, cultos e missas em comemoração aos 126 anos

No domingo (2), além dos tradicionais projetos “Cultura de Raiz”, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras; e “Música na Matriz”, na Igreja de Santa Teresa, Centro, na Igreja de Santo Antônio, no Alto, será celebrada missa comemorando o aniversário da cidade, às 11h.

Na terça-feira (4), os alunos da Escola Municipal de Música fazem uma apresentação pelos 20 anos do Centro Cultural Bernardo Monteverde, no Alto.

No dia 8, com recepção aos visitantes no Soberbo, acontece o Encontro de Busólogos, que são os aficionados por ônibus, de Teresópolis, a partir das 8h. No dia seguinte, é a vez da 35ª Exposição de Automóveis Antigos, na Praça Nilo Peçanha, no Alto, também a partir das 8h. A realização é dos Amigos dos Antigos.

No dia 15 de julho, a Orquestra e do Coral da Primeira Igreja Batista de Teresópolis toca às 16h na Praça Olímpica Luís de Camões, no Centro. Orquestra e Coro começaram a ser formados em 2004 para se apresentarem nos cultos da igreja e suas exibições costumam ser impecáveis.

Também na Praça Olímpica, no dia 15, “Arte na Praça”: às 11h, oficina de contação de história com a Cia. Canto do Conto; às 13h, o Espetáculo Divertissement Clássico com o Ballet da Casa de Cultura Adolpho Bloch; às 14h, o espetáculo “Hoje tem Mamulengo”, com Xando Pernambuco.

Ainda no dia 15, às 9h, ocorre uma gincana de pintura em homenagem aos 50 anos da Fonte Judith, no bairro do Alto. No dia 16, às 11h, o Espetáculo POP’s, com o Studio Dias de Dança, e, às 14h, o Espetáculo de Variedades Circenses, com a Trupe Circunflexo. A realização é da Mosaico Produções.

No mesmo dia 16, na Praça Olímpica, às 16h, os cerca de 70 músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica se apresentam. Fundada em 1972 pelo Maestro Armando Prazeres, a OPES reafirma o compromisso de interpretar a tradição sinfônica sob uma ótica brasileira e atual, com o objetivo de aproximar novos públicos da música de concerto.

Festival de Inverno

Nos dias 22 e dia 23, acontece na Praça Olímpica, das 12h à 0h, o Arraiá da Nova Geração. Os dois últimos finais de semana de julho – dias 22, 23, 28 e 29 – são do Festival de Inverno, que encerra as festividades no Teatro Municipal (2º piso da Prefeitura), com música e teatro. E com atividades variadas na Praça Governador Portela, atrás da Prefeitura, durante o dia.

No dia 22, às 20h, é encenada a peça “Insira Uma Ofensa Aqui, regras para uma discussão sem sentido”, com o Grupo Cena Perdida (também encenada nos dias 1 e 2 deste mês de julho no mesmo teatro). No dia 23, às 16h, teatro infantil: “Contando com a Sorte”, com o Grupo Pirueta.