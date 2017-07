Teresópolis terá festival de cerveja artesanal no fim de semana

Mais de 40 expositores de cervejas artesanais vão se reunir no fim de semana em Teresópolis, durante a segunda edição do evento “Serveja” – Festival de Cerveja que ocorrerá no Parque Regadas, no Centro. O evento comemora os 126 anos de Teresópolis e é aberto ao público. O Festival começa na sexta-feira (14), às 18h, e continua no sábado e domingo, das 11h às 22h.