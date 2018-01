Teresópolis tem o segundo caso de febre amarela confirmado em 2018. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (17) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A prefeitura informou que a pessoa encontra-se internada no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz (INI-Fiocruz), no Rio de Janeiro.

O primeiro caso do Estado do Rio foi confirmado em Teresópolis no dia 12 de janeiro. O paciente de 48 anos morreu após contrair a doença em área rural da cidade. Ainda não há informação do local onde o segundo paciente contraiu a doença.