Teresópolis tem duas fontes de água impróprias para o consumo

Duas fontes de água estão impróprias para o consumo em Teresópolis. A informação foi divulgada após análise realizada pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano. Ao todo, 13 fontes foram analisas e o resultado apontou que as da Granja Guarani e Taumaturgo não devem ser utilizadas.

Como a água pode sofrer variações de potabilidade, devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após filtração, devem ser adicionadas duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) para cada litro de água. Depois, espera-se 30 minutos antes de utilizar.

O procedimento atende a Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Resultado do exame microbiológico das águas das fontes

Fonte Amélia (Alto) – Própria para consumo

Fonte Alexandre Fleming (Vale do Paraíso) – Própria para consumo

Fonte Brahma (Várzea) – Própria para consumo

Fonte Fonte Santa – Própria para consumo

Fonte Perpétuo – Própria para consumo

Fonte Santa Ângela (Vale do Paraíso) – Própria para consumo

Fonte São Sebastião (Pimenteiras) – Própria para consumo

Fonte Saúde (Tijuca) – Própria para consumo

Fonte 7 Tanques (Rosário) – Própria para consumo

Fonte João Raposo (Tijuca) – Própria para consumo

Fonte Judith (Alto) – Própria para consumo

Fonte Granja Guarani – Imprópria para consumo

Fonte Taumaturgo – Imprópria para consumo

Fonte: G1 Região Serrana