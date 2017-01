Teresópolis tem desconto em pagamento de IPTU em cota única

Contribuintes que não tiverem débitos e pagarem a cota única do IPTU 2017 até 31 de janeiro terão desconto de 20%. O esquema foi divulgado pelo município na terça-feira (24). Quem pagar a cota única até o fim do mês, mas tiver débitos anteriores, terá desconto de 15%. A população pode retirar o cartão na Secretaria de Fazenda ou na internet.

Para emissão online, a pessoa deve acessar o link “Pague aqui seu IPTU” na página da Prefeitura. O próximo passo é clicar no link “Espelho IPTU” para conferir os dados do imóvel e o valor a ser pago, ou no link “Emitir a guia de pagamento de IPTU”, para imprimir o boleto.

De acordo com o município, o contribuinte tem que seguir as solicitações da tela, tendo em mãos o número de CPF do titular do imposto ou o código do imóvel, que pode ser consultado no carnê de IPTU do ano anterior.

Fonte: G1