Teresópolis tem 27 vagas de emprego abertas

O posto do Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Teresópolis, tem 27 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. A lista foi divulgada na última sexta-feira (13).

Interessados devem ir até o local, que funciona no Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas, na Avenida Lúcio Meira, 275, na Várzea (antigo Fórum). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira a relação de vagas

02 – Ajudante de Motorista

05 – Atendente balconista

01 – Vendedor pracista

05 – Vendedor no comércio de mercadorias

02 – Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automores)

02 – Cozinheiro (a) com experiência comprovada em carteira e referência

02 – Eletricista de instalações de veículos automotores

01 – Copeiro

01 – Fiscal de prevenção de perdas

01 – Mecânico de motor diesel

01 – Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

02 – Embalador a mão

02 – Cabista

Fonte: G1