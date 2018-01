Teresópolis segue com vacinação contra febre amarela e solicita mais 10 mil doses

No sábado (13), foi grande a procura pela vacina na cidade e 9.100 pessoas foram imunizadas. Cerca de 250 profissionais atenderam a população em 19 Postos de Saúde da Família (PSFs) e unidades básicas na cidade.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a vacinação contra a febre amarela sempre esteve disponível no município e, em 2017, mais de 120 mil receberam a dose, uma cobertura superior a 80% do público-alvo.