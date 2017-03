Teresópolis retoma vacinação contra a febre amarela

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, recebeu do Governo do Estado 30 mil doses de vacina contra a febre amarela e retomou nesta segunda-feira (27) a campanha de vacinação no município.

De acordo com balanço parcial da Coordenação de Imunização, a cidade já atendeu em torno de 38 mil pessoas, na cidade e no interior. A campanha é realizada na sede da Secretaria de Saúde, no bairro Tijuca, e em 18 Postos de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

“Elaboramos um calendário para que equipes volantes atendam os moradores dos bairros e do interior do município onde não existem postos de saúde. Para garantir a cobertura vacinal, o atendimento acontece em pontos estratégicos de circulação de pessoas”, explica o secretário de Saúde, Diego Souza.

Calendário – Postos volantes

Quarta-feira (29): Jardim Meudon / Vale da Revolta

Coreia / Dorvalino

Fischer

Quinta-feira (30): Campanha / Vista Alegre

Frades

Canoas

Sexta-feira (31): Vieira (Calado)

Água Quente / Serra do Capim

Bonsucesso / Santa Rosa / Mottas

Segunda-feira (3): Sebastiana / Vale Alpino

Venda Nova

Fischer

Terça-feira (4): Três Córregos / Andradas

Pessegueiros

Campo Limpo / Andrada / Cruzeiro

Quarta-feira (5): Providência

Ponte Nova

Serra do Capim

Quinta-feira (6):Gamboa

