Teresópolis recebe primeira Feira do Livro nesta semana

Teresópolis recebe a primeira Feira do Livro nesta semana. O evento que começou nesta segunda-feira (8), na Calçada da Fama, terá shows e contação de histórias até o dia 30 de janeiro.

“Nossa ideia é trazer a cultura a preços acessíveis, para incentivar a leitura em todas as classes sociais”, explica um dos expositores da feira, Michel Abreu.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Teresópolis, a Feira do Livro, promovida pela Associação Brasileira do Livro, tem também a participação de livrarias da cidade.