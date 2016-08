Teresópolis ganha vaga para desembarque de passageiros de táxi

Taxistas de Teresópolis ganharam uma vaga exclusiva para desembarque de passageiros na Rua Duque de Caxias, uma das principais no centro da cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança dos usuários de táxi.

Antes da medida, os motoristas paravam no meio da pista ao deixar um cliente e acabavam bloqueando a passagem no local, que tem estacionamento de veículos nos dois lados da via. De acordo com o presidente do Sindicato dos Taxistas de Teresópolis, Onofre Correa, a iniciativa atende uma antiga solicitação da categoria.

“O taxista transporta muitas pessoas idosas, debilitadas e com dificuldade de caminhar, e o desembarque é demorado. Então foi criada essa vaga, pois o trânsito precisa fluir. Não é ponto de táxi”, explica.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a área conta com demarcação na pista e vai receber o reforço de uma placa indicando que é destinado exclusivamente ao desembarque de passageiros.

“A medida está em fase de experiência e outras vagas poderão ser criadas”, conclui o secretário Antonio Carlos da Costa Velho.

Fonte: G1 Região Serrana