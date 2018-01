Teresópolis e Petrópolis terão exibições gratuitas de documentários no fim de semana

etrópolis e Teresópolis, na Região Serrana do Rio, terão exibições gratuitas de documentários neste sábado (13) e domingo (14) nas unidades do Sesc. Os eventos fazem parte de uma programação audiovisual que acontece em janeiro.

Segundo o Sesc, este ano, a programação audiovisual investe na difusão do cinema nacional com a exibição de filmes que fazem parte da Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo, editada pela Ancine.

Tropicália

Uma análise sobre o importante movimento musical homônimo, liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil no final dos anos 1960. O documentário resgata uma fase na história do Brasil em que cena musical fervilhava e os festivais revelavam vários novos talentos. Ao mesmo tempo, o Brasil sofria com a ditadura dos generais no poder, o que fez com que Caetano e Gil fossem exilados do país.