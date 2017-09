Teresópolis e Nova Friburgo vão receber investimentos para contenção de encostas, diz Governo do RJ

O presidente em exercício, Rodrigo Maia, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinaram na manhã desta última quinta-feira (31), no Palácio Guanabara, um termo para garantir a retomada das obras de habitação e contenção de encostas no Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Obras (Seobras), Nova Friburgo e Teresópolis serão contempladas com a realização de 24 contenções de encostas.

Em Nova Friburgo, o governo anunciou que será realizada uma obra de contenção no bairro Vilage. O Rio Bengalas também vai receber investimento em canalização e dragagem, segundo divulgação feita nesta quinta. Ainda de acordo com Rodrigo Maia e Luiz Fernando Pezão, está prevista a construção de 7 travessias, sendo três viárias e quatro passarelas no município.