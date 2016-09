Teresópolis e Nova Friburgo aderem à greve dos bancários

As 22 agências de Nova Friburgo e 16 de Teresópolis aderiram à greve nacional dos bancários nesta quinta-feira (8). As duas cidades têm cerca de 650 profissionais, que reivindicam melhorias, como reajuste salarial. Em Petrópolis, a paralisação acontece em sistema de rodízio. Nesta quinta, agências do HSBC, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil estão fechadas.

A decisão pela paralisação foi tomada após assembleia realizada na última quinta-feira (1º). A categoria rejeitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de reajuste de 6,5% sobre os salários, a PLR e os auxílios refeição, alimentação, creche, e abono no valor R$ 3 mil.

De acordo com a Fenaban, a proposta representa um aumento na remuneração de 15% para os empregados com salário de R$ 2,7 mil. Para quem ganha R$ 4 mil, o aumento de remuneração será de 12,3%, e para salários de R$ 5 mil, equivale a 11,1%.

O piso salarial para a função de caixa, com o reajuste, passaria a R$ 2.842,96 por jornada de 6 horas/dia. Em nota, a entidade disse, ainda “que as soluções encontradas na mesa de negociação variam conforme a conjuntura econômica e que a proposta apresentada neste ano responde a condições específicas pela qual passa a economia brasileira”.

Conheça as principais reivindicações dos bancários:

– Reajuste salarial: reposição da inflação (9,7%) mais 5% de aumento real;

– PLR: 3 salários mais R$ 8.317,90;

– Piso: R$3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último);

– Vale alimentação;

– Vale refeição;

– 13ª cesta e auxílio-creche/babá;

– Melhores condições de trabalho com o fim das metas abusivas e do assédio moral que adoecem os bancários;

– Emprego: fim das demissões, mais contratações, fim da rotatividade e combate às terceirizações diante dos riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além da ratificação da Convenção 158 da OIT, que coíbe dispensas imotivadas;

– Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para todos os bancários;

-Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós;

– Prevenção contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar nas agências e pontos de serviços bancários, conforme legislação. Instalação de portas giratórias com detector de metais na entrada das áreas de autoatendimento e biombos nos caixas. Abertura e fechamento remoto das agências, fim da guarda das chaves por funcionários;

– Igualdade de oportunidades: fim às discriminações nos salários e na ascensão profissional de mulheres, negros, gays, lésbicas, transexuais e pessoas com deficiência (PCDs).

Fonte: G1 Região Serrana