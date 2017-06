Teresópolis é a cidade mais pacífica do estado e a 10ª do país, diz ranking do Atlas da Violência

Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, ocupam as primeira, segunda e terceira posições, respectivamente, no ranking das cidades mais pacíficas do Estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Atlas da Violência, divulgado nesta segunda-feira (5) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O estudo com as 30 cidades mais pacíficas do Brasil ainda coloca Teresópolis na 10ª posição do país, ficando apenas atrás de nove municípios dos estados de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.

Ainda considerando o ranking nacional, Petrópolis e Nova Friburgo ocupam as posições 42ª e 58ª de um total de 304 cidades analisadas no país.

Segundo o Ipea, o estudo levou em conta os municípios com mais de 100 mil habitantes e os dados foram analisados com base no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, referentes a 2015, além das informações dos registros policiais publicados no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

No ranking, Teresópolis aparece com 11 homicídios e três mortes violentas por causa indeterminada (MCVI). Com isso, o município alcançou a média de 8,1, considerando a soma dos números de homicídios e MCVI, dividida pelo número de habitantes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 173.060 habitantes.

De acordo com o levantamento, em Petrópolis foram 28 homicídios registrados em 2015 e 12 mortes violentas por causa indeterminada. A cidade ficou com a média de 13,4, considerando os 298.142 habitantes, segundo dados do IBGE.