Teresópolis divulga resultado da pré-matrícula em escolas da cidade

Já está disponível para consulta, a partir desta segunda-feira (30), a lista com o resultado da pré-matrícula para turmas de berçário, maternal e jardim das creches municipais em Teresópolis. Pais e responsáveis devem se dirigir à secretaria de Educação, das 9h as 14h, para conferir a distribuição das vagas e saber onde os alunos vão estudar.

O resultado também está disponível no site da prefeitura – , sendo que, pela internet, o pai ou responsável deverá ter em mãos o número do protocolo da pré-matrícula.

“Uma comissão, composta por representantes de várias instituições, como Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude e das secretarias municipais de Educação e de Saúde, é responsável pelo encaminhamento para as vagas disponíveis. A prioridade é, dentro do possível, alocar a criança na unidade mais próxima de sua casa. Outro critério importantíssimo é o responsável estar trabalhando”, explica a secretária municipal de Educação, Eveline Cardoso.

As matrículas nas creches podem ser feitas até esta sexta-feira (3), das 8h as 12h. As aulas do ano letivo 2017 na rede municipal de ensino começam no dia 6 de fevereiro. A secretaria de Educação fica na Rua Carmela Dutra, 475, em Agriões.

Fonte: G1