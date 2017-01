Teresópolis divulga distribuição de vagas em escolas municipais

Foi divulgada nesta última segunda-feira (23), a distribuição de vagas para as turmas do pré-1 ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais. Os responsáveis têm até sexta-feira (27) para ir à secretaria, que fica na Rua Carmela Dutra, 475, em Agriões, de 9h a 14h. A relação é de alunos que tenham pré-matrícula ou chegaram à rede por transferência. O resultado também pode ser conferido na internet.

Pela internet, o pai ou responsável deve ter em mãos o número do protocolo da pré-matrícula. Já a relação para as creches municipais será liberada na segunda-feira (30), de acordo com a Prefeitura. As aulas do ano letivo 2017 na rede municipal de ensino começam no dia 6 de fevereiro.

As matrículas são feitas nas próprias escolas municipais, que funcionam, de acordo com o município, até a sexta-feira, dia 27, de 8h às 12h. Os documentos necessários são: original e cópia da certidão de nascimento da criança, documento com o tipo sanguíneo do aluno, declaração de transferência ou histórico escolar, CPF e carteira de identidade do responsável, comprovante de residência atual e com CEP e 3 fotografias 3×4 atuais do estudante.

Fonte: G1