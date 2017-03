Teresópolis abre inscrições para contratação de 83 professores

A Prefeitura de Teresópolis está com inscrições abertas para 83 vagas temporárias para o cargo de professor. O edital está disponível na internet e foi publicado nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial Eletrônico do município. Os interessados podem se inscrever nos dias 16 e 17 deste mês, das 8h as 17h, na sede da secretaria de Educação.

As vagas são para as disciplinas de matemática (25), língua portuguesa (23), geografia (11), ciências (08), educação física (06), história (05) e língua inglesa (05), mais uma vaga, por matéria, reservadas a portadores de deficiência física.

Os selecionados receberão salário de R$ 2.362,76, para a carga horária de 16 horas semanais, sendo contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Requisitos e datas

Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos, curso superior completo com licenciatura plena e habilitação específica, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ter disponibilidade de horário e preencher requerimento próprio de inscrição.

O processo seletivo, sob a coordenação de uma comissão de seleção, compreende inscrição, análise de currículo e prova de títulos, classificação, homologação e chamada dos candidatos classificados para admissão imediata. O resultado preliminar será divulgado no dia 24 de março, na secretaria de Educação.

O recurso, quando necessário, deverá ser interposto no dia 27 de março. Já o resultado final, com a relação dos candidatos aprovados e respectiva pontuação, está previsto para ser divulgado no dia 30 de março. Os aprovados deverão se apresentar na Secretaria de Educação nos dias 31 de março, 3 e 4 de abril, para iniciar os procedimentos necessários para contratação.

Fonte: G1