Teresópolis abre inscrições para aulas de dança gratuitas

A Casa de Cultura Adolpho Bloch está com inscrições abertas para cursos de dança. As aulas de zumba serão pela manhã para adultos aprovados na avaliação, e que terão que apresentar atestado médico. As inscrições vão até 30 de janeiro, de 9h a 18h, e as aulas começam no dia 6 de fevereiro. A casa fica na Praça Juscelino Kubitschek, em Araras.

Também há inscrições para cursos de balé ‘baby’ a partir de 4 anos; clássico (com a professora Júlia Astori) e jazz. Segundo a Prefeitura, as avaliações dos candidatos serão às 10h e às 15h do dia 31. Os candidatos devem comparecer às avaliações usando roupas leves, que permitam os movimentos necessários. Para os aprovados, as matrículas ocorrem nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro.

Segundo a Prefeitura, os alunos que já cursam Teatro com a professora Edinar Corradini também já podem renovar suas matrículas. Além disso, serão abertas 20 vagas para alunos novos. O curso de teatro também será apenas para adultos.

