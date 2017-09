Suspeito de matar a ex-mulher a facadas em SP é preso em uma pousada em Teresópolis

Ailton também contou aos agentes que fugiu de carro até Maringá (PR), onde abandonou o veículo, sacou todo o dinheiro que tinha em uma conta e pegou um vôo para o Rio de Janeiro, afirmando que perguntou a um taxista sobre uma cidade tranquila e seguiu para Teresópolis.

O homem também contou à PM que não pretendia ficar em Teresópolis. Com AIlton, foram apreendidos R$ 24.600 em dinheiro. Ainda segundo a polícia, o homem era casado há 19 anos, não tinha filhos e trabalhava como personal trainer em Tupã.

Ailton foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia. A reportagem entrou em contato com a unidade, que informou que o suspeito permanece detido à disposição da Justiça de São Paulo.

Débora Goulart, de 34 anos, foi encontrada morta com ferimentos de facas na casa onde morava na área central de Tupã (SP) no dia 22 de agosto. Na época, a polícia já tinha apontado o ex-marido da vítima como suspeito do crime.

Nesta quarta-feira (27), após ser preso, Ailton Basílio contou aos policiais que no dia crime discutiu com a ex. Ele confessou que estragulou a mulher e deu vários golpes de faca.