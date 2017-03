Situação no Aterro Sanitário ainda é incerta

Fomos informados, por empresários que atuam com firmas particulares, que o atendimento no Aterro Sanitário seria interrompido esta semana. Sendo assim, as caçambas não poderiam ser deixadas no local. A informação gerou tumulto e muitos profissionais pediram a ajuda da imprensa, já que, se deixassem os restos no local, poderiam pagar multa. Depois da matéria veiculada na Terê TV, canal 11 da RCA, a Prefeitura (que não se pronunciou sobre o assunto até o momento, mesmo depois de ser questionada) foi pressionada a permitir a entrada. De acordo com funcionários que atuam no local, a liberação acontece de forma provisória. Eles informaram ainda que um novo local estaria sendo providenciado, em Vargem grande, para o descarte, mas a possibilidade de interrupção de entrada, no Fisher, ainda é real.

Um empresário que atua no ramo nos concedeu uma entrevista contando sobre os contratempos gerados. “Ficamos nessa situação. Uma hora a gente pode entrar, noutra fica uma fila enorme na porta. Disseram que não poderíamos mais entrar depois do dia 27, daí prorrogaram. A gente fica até com medo de colocar mais caçambas na rua, porque pode não ter onde descarregar. Se deixarmos isso largado vamos ser multados também”, contou.

Ele aproveitou a ocasião para pedir um posicionamento da secretaria de meio ambiente, que não retornou o nosso contato até o fechamento desta edição. “Não explicaram muito bem porque não poderíamos entrar. Parece que o lixão está com pouco espaço. Prorrogaram a entrada, mas não sabemos até quando. Acho que vão arrumar pra gente um lugar lá em Vargem Grande, mas isso tudo a gente sabe por alto. O fato é que queremos trabalhar. Queremos um posicionamento”, cobrou Ademir em nome dos demais.

Vale ressaltar que o problema do município é ainda maior que a questão dos restos particulares. O aterro sanitário não recebeu a atenção devida, ao longo dos anos, e por isso o tempo de vida útil dele já foi encerrado. Desta forma, é preciso, também, pensar num novo projeto para o descarte do lixo domiciliar antes que a situação seja agravada.

Da Redação