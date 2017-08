Sine divulga 20 vagas de trabalho em Teresópolis

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Teresópolis, divulgou nesta segunda-feira (7), 20 vagas de emprego disponíveis, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência.

De acordo com o Sine, as oportunidades são para atendente de restaurante, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheiro de restaurante, padeiro, mecânico, vendedor externo e controlador de produção.

O Sine também divulgou as vagas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para operador de loja, estoquista e repositor de mercadorias.