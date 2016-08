Sine de Teresópolis tem 33 oportunidades de emprego

O Sine divulgou nesta última segunda-feira (29), 33 oportunidades de emprego. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, no Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas, que fica na Avenida Lúcio Meira, 375, no primeiro piso, no Centro da cidade.

As vagas são para auxiliar de linha de produção, empregada doméstica com experiência e referência e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

Os atendimentos ocorrem às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h30; de segunda a sexta-feira, a população é atendida das 14h às 16h30. É possível fazer pesquisa de vagas na unidade no mesmo horário do atendimento.

Fonte: G1 Região Serrana