Sine de Teresópolis tem 18 vagas de emprego disponíveis

O posto do Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Teresópolis está com 18 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (20).

Interessados devem ir até o local, que funciona no Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas, na Avenida Lúcio Meira, 275, na Várzea (antigo Fórum). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira as vagas disponíveis

1 – borracheiro

1 – professor de educação física no ensino médio

3 – auxiliar de instalador-reparador de linha de comunicação de dados

1 – assistente de departamento pessoal

1 – recreadora

1 – vendedor no comércio de mercadorias

2 – auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores)

2 – cozinheiro (a) c/ experiência comprovada em ctps e referência

1 – auxiliar de higienização

1 – fiscal de prevenção de perdas

1 – mecânico de motor diesel

1 – cabista

2 – eletricista de instalações de veículos automotores

