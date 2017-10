Sine de Teresópolis divulga 23 vagas de emprego para diferentes áreas

O Sine de Teresópolis divulgou uma listagem com 23 vagas de emprego na tarde desta quinta-feira (5). Também foram divulgadas oportunidades para pessoas com deficiência.

As vagas são para caseiro, assessor comercial, recepcionista de hotel, professores de francês e alemão, operador de caixa, fiscal de prevenção e perdas, estoquista para loja de roupa, promotor de vendas externa, promotor de vendas, carregador de caminhão e vendedor.

Já para as pessoas com deficiência, as oportunidades são nas áreas de operador de processo de produção e repositor de mercadorias.