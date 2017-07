SINDPMT comunica o falecimento da servidora e fundadora do Sindicato dos servidores Públicos Municipais da Saúde de Teresópolis, Diná Fonte

Segue:

Caros Servidores e Servidoras,

É com pesar que comunicamos o falecimento da servidora pública, fundadora do Sindicato dos servidores Públicos Municipais da Saúde de Teresópolis, que hoje está fundido ao nosso SINDPMT, DINÁ FONTE, mulher guerreira e uma grande sindicalista.

Foi responsável por várias conquistas para os servidores públicos , dentre elas o nosso Plano de saúde e Vale Refeição. A atual diretoria tem muito a agradecer a essa mulher, que muitos nos ajudou a reestruturação do nosso SINDPMT. Diná comandou uma greve na saúde durante 11 meses em 1992 contra o atual gestor. Uma mulher combatente. Ela não só se destacou na luta classista, mas uma de suas grandes conquistas foi a criação do Conselho Municipal da Mulher e junto com Dra. Joselice (in memoria) no governo do Dr Roberto Petto, criaram logo após, a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. Secretaria esta que realizou grandes trabalhos, um deles a divulgação da Lei Maria da Penha.



DINÁ FONTE, foi também candidata a vereadora pelo partido verde. Enfim, um mulher a frente do seu tempo. Filha, esposa, imã, mãe, tia e avó. Deixa muitas saudades a seus familiares e aos amigos que conquistou durante sua bela jornada de vida.



E Eu, Andrea Pacheco, agradeço a Deus por ter me dado uma grande amiga e conselheira nessa luta sindical. Toda a Diretoria do SINDPMT muito aprendeu com ela e só temos a agradecer e seguir seu exemplo de vida.

DINÁ QUE DEUS NOSSO SENHOR TE RECEBA , POIS TEMOS CERTEZA QUE PELO SEU TRABALHO AQUI NA TERRA, VOCÊ JÁ ESTÁ EM SEUS BRAÇOS.

TE AMAMOS DINA!