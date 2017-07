SESC DIVULGA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FESTIVAL DE INVERNO 2017

O Sesc RJ divulgou nesta quarta-feira (19/7), a programação completa (veja abaixo) do Festival Sesc de Inverno 2017 que, acontece de 28 de julho a 6 de agosto em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Nesta 16ª edição, o evento celebra os 50 anos da Tropicália com o tema Tropikaos – A arte da criação, norteador de grande parte da programação.

Os ingressos para o Festival Sesc de Inverno 2017 começam a ser vendidos a partir das 8h deste sábado, dia 22 de julho, por meio do hotsite do evento, www.festivalsescdeinverno.com.br. A compra também poderá ser feita nas unidades do Sesc Quitandinha (Petrópolis), Teresópolis e Nova Friburgo.

PROGRAMAÇÃO SESC TERESÓPOLIS:

28/7 – ARTES VISUAIS

Exposição: Tropicália – Galeria – 28/7 a 6/8, 9h às 20h (Festival Sesc de Inverno) – 8/8 a 1/10, 9h às 18h (Visitação Pós-Festival)

MÚSICA – Abertura: Tom Zé – Tropicália Lixo Lógico – Quadra – 20h

29/7 – ARTES VISUAIS

Oficina: A Obra É o Corpo: na Ginga dos Parangolés, o Ritmo e o Rito, com Vera Terra – Sala Polivalente – 10h30 às 13h30 – 14h às 17h

AUDIOVISUAL – Audiovisual infantil – Cada Um na Sua Casa – Quiosque – 13h

CIRCO – Oficina Palhaceata, com o Teatro de Anônimo & Artistas Locais – Sala do Corpo – 29/7 a 6/8, 14h às 18h

Universo Casuo – Teatro da Unidade – 18h

LITERATURA – Performance Ei, Mulher, do Coletivo Agbara Obinrin – Biblioteca – 10h

Performance: Carne do Umbigo, com Maria Rezende – Sesc Café – 15h

MÚSICA – Liniker e os Caramelows – Quadra – 20h

Música infantil – Oficina: Sensibilização Musical, com o Grupo Partícula – Sala de Vídeo – 10h

As Fuxiqueiras – Pátio – 11h

30/7 – AUDIOVISUAL

Fabricando Tom Zé – Teatro da Unidade – 18h

Audiovisual infantil – Yellowbird: O Pequeno Herói – Quiosque – 13h

LITERATURA – Contação de História: MAKWNAIMA, com Daniele Ramalho – Biblioteca – 18h30

MULTILINGUAGEM – Homenagem: Solar da Fossa, com Toninho Vaz, Felipe Vidal e Maria Gladys. Mediação: Ana Simonaci e Iara Souto Costa – Biblioteca – 17h

MÚSICA – Oficina: Por Dentro do Rap, com Ramonzin – Sala de Vídeo – 14h às 16h

Chico Salles – Sergio Samba Sampaio – Sesc Café – 15h

Ramonzin – Circo dos Motivos – Sesc Café – 17h

Música infantil – Pixinguinha para Crianças – Histórias e Sons do Menino Bom – Pátio – 11h

TEATRO – Contra o Vento – Um Musicaos – Quadra da Unidade – 19h30

Teatro infantil – TãoTão – Teatro da Unidade – 16h

3/8 – ARTES VISUAIS

Oficina: Parangolés e Penetráveis, com Andréa Falcão – Sala Polivalente – 10h30 às 13h30 – 14h às 17h

LITERATURA – Oficina: Poesia e Xamanismo, com Claudio Willer – Biblioteca – 10h às 13h

Show Poético: Poema Maldito, com Bruno Consentino e Luís Capucho – Sesc Café – 18h30

MULTILINGUAGEM – O Rei da Vela – Teatro da Unidade – 17h30

Encontro: O Rei da Vela, 50 Anos Depois, com Renato Borghi e Noilton Nunes. Mediação: Bernardo Buarque de Hollanda – Teatro da Unidade – 20h

MÚSICA – Rita Benneditto – Tecnomacumba – Quadra – 20h

4/8 – ARTES VISUAIS

Oficina: Tropicália 50 Anos, com Jorge Luís P. Rodrigues – Sala Polivalente – 10h30 às 13h30 – 14h às 17h

AUDIOVISUAL – Masterclass de Cinema Brasileiro, com Flávia Guerra – Sala de Vídeo – 14h às 18h

Video Mapping, com VJ Miguel Bandeira – Fachada do Palacete Granado – 18h às 23h

CIRCO – Noites de Parangolé – Teatro da Unidade – 22h

LITERATURA – Oficina: Poesia e Xamanismo, com Claudio Willer – Biblioteca – 10h às 13h

Sarau do Sesc Teresópolis traz Oficina de Poesia e Criação Divulgação e Patrícia Quinteiro com o projeto Alma Acústica – Biblioteca – 18h

MÚSICA – Criolo – Espiral de Ilusão – Quadra – 20h

5/8 – ARTES VISUAIS

Oficina: O Fazer Artístico através da Colagem: Lindonéia e os Tropicalistas, com Carolina – Rodrigues Otaviano – Sala Polivalente – 10h30 às 13h30 – 14h às 17h

AUDIOVISUAL – Pitanga – Sesc Café – Exibição: 17h – Em seguida, debate com Antônio Pitanga e Beto Brant

Audiovisual infantil – Bruxarias – Quiosque – 13h

Oficina: A Invenção do Cinema para Pequenos Curiosos, com Ally Colaço – Sala de Vídeo – 14h às 18h

LITERATURA – Contação de História: Era uma Vez Leminski, da Cia. Histórias pra Boi Dormir – Biblioteca – 10h

Lançamento de Livro: Marcelo Pimentel – Biblioteca – 14h

MÚSICA – Jorge Mautner – Teatro da Unidade – 20h30

Música infantil – Marcia Guzzo – TropiCarnavalismo Brasileiro – Pátio – 11h

TEATRO – Os Gigantes da Montanha – Quadra da Unidade – 18h

6/8 – AUDIOVISUAL

Masterclass de Linguagem Cinematográfica, com Ruy Guerra – Sala de Vídeo – 14h às 17h

Audiovisual infantil – No Mundo da Lua – Quiosque – 13h

LITERATURA – Contação de História: Dança das Cores, de Tathi Vertheim – Biblioteca – 10h

MÚSICA – Música infantil – Sarau Cirandinhas Bebê e Companhia – Pátio – 11h

TEATRO – O Escândalo Philippe Dussaert – Teatro da Unidade – 20h

Teatro infantil – Trá-lá-lá – Quadra da Unidade – 16h

INTERVENÇÃO – Palhaceata, com o Teatro de Anônimo & Artistas Locais – Pátio – 14h

