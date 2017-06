Servidores de Teresópolis com salários atrasados recorrem ao Ministério Público

Mais de 3 mil servidores municipais, ativos e inativos, de Teresópolis, estão com salários atrasados. De acordo com o Sindicato dos Servidores, o número significa mais do que a metade de trabalhadores da prefeitura que, ao todo, somam 5.550 servidores. Ainda segundo informações do Sindicato, 35 denúncias já foram protocoladas no Ministério Público Estadual, mas o problema não foi resolvido.