Serra do RJ teve mais de 19 mil raios em 2016; previsão é de verão chuvoso

A chuva que vem atingindo a Serra do Rio neste verão tem preocupado não apenas pela intensidade, mas também, pela formação de raios. Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em toda a região, o aumento do número de raios foi de 45% no ano passado se comparado a 2015. Só em Petrópolis, em 2016, foram registrados 7.300 raios.

Em Teresópolis foram 6.100 raios, aumento de 64%, se comparado a 2015. Já em Nova Friburgo, foram registrados 5.800 raios, 38% a mais do que a quantidade registrada no ano anterior. O secretário de Defesa Civil de Petrópolis explica que este verão deve ser chuvoso.

“Nós estamos num verão sob o fenômeno La Niña, conhecido como pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, o que ocasiona o aumento da zona de convergência do Atlântico Sul. Isso possibilita o que nós chamamos de rios aéreos, que é um grande canal, pelo céu, que carreia a umidade da Amazônia aqui para o Sudeste”, disse o secretário.

A Defesa Civil orienta que, em dias de chuva forte e formação de raios, não se deve ficar perto de piscinas e do mar, porque a água facilita a passagem da corrente de eletricidade. Também deve ser evitado permanecer em áreas descampadas e embaixo de árvores.

Confira o aumento da incidência de raios na Região Serrana

Petrópolis

2015 – 5300 raios nuvem-solo

2016 – 7300 raios nuvem-solo

Teresópolis

2015 – 3700 raios nuvem-solo

2016 – 6100 raios nuvem-solo

Nova Friburgo

2015 – 4200 raios nuvem-solo

2016 – 5800 raios nuvem-solo

Fonte: G1 Região Serrana