Serra do RJ registra temperatura de 5,5ºC neste domingo, diz Inmet

Petrópolis registrou a menor temperatura da Região Serrana do Rio neste domingo (2): 5,5º C às 8h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), coletados na estação do Pico do Couto. O dia amanheceu com chuva e muito frio na Cidade Imperial.

Em Nova Friburgo, a temperatura mínima deste domingo foi registrada às 9h, na Estação de Salinas: 10,6ºC.

No sábado (1), a cidade registrou a menor temperatura do país; 2,2º C, segundo o Inmet. A segunda menor temperatura foi registrada em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul; 4,1 º C.

Na terça-feira (27), Nova Friburgo registrou a menor temperatura do ano: 1,8º C, também segundo o Inmet.