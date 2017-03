Senac RJ prorroga inscrições para vagas do programa Portal do Futuro em Teresópolis

O Senac RJ prorrogou até dia 10 de março as inscrições para preencher 70 vagas de 1º semestre do Portal do Futuro em Teresópolis. Trata- se de uma das mais importantes iniciativas de Responsabilidade Social do Sistema Fecomércio RJ, voltado para a inclusão de jovens, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social, no mercado de trabalho.

Para participar do Portal do Futuro é necessário ter entre 16 e 21 anos, renda familiar per capita de até dois salários mínimos e cursar pelo menos o 1º ano do ensino médio. O Portal do Futuro recebe inscrições até dia 10 de março pelo site www.rj.senac.br/portaldofuturo 2017. As aulas começam no dia 27 de março. Para o processo seletivo, o candidato deve apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Título de eleitor ou comprovante de quitação da última eleição (para maiores de 18 anos), comprovante de escolaridade e de residência (menores de 18 devem apresentar documentação do responsável).

O Portal do Futuro vai além da capacitação profissional, promove o desenvolvimento de competências comportamentais – pessoais e profissionais -, visando preparar os participantes para a primeira experiência no mercado de trabalho. Os alunos recebem noções de cidadania, aulas de inglês e capacitação em cursos nas áreas de Gestão, Turismo e Hotelaria, além de promover a vivência profissional em uma empresa. Com a priorização do desenvolvimento das competências comportamentais, o Portal do Futuro contribui não apenas para a inserção, como também para a permanência desses jovens no mercado de trabalho.

Segundo a pesquisa de empregabilidade da instituição, 63% dos participantes do programa conseguem ingressar no mercado formal de trabalho após concluírem o programa, que, em 2016, recebeu mais de 5 mil inscrições.

O Programa

O Portal do Futuro existe desde 2000 e já formou mais de 8 mil pessoas. Seu objetivo é atuar junto ao adolescente para transformá-lo tanto no convívio social quanto para a vida profissional. Durante os sete meses de duração, os alunos recebem até 576 horas de aulas distribuídas em oficinas que compõem três projetos: Ser Pessoa, Ser Cidadão e Ser Profissional. Na primeira fase, atividades de autoconhecimento e reforço da autoestima auxiliam os jovens a traçar perspectivas concretas de futuro. Na etapa seguinte, os focos são os direitos, deveres e o papel do indivíduo nas comunidades em que vivem. Na terceira e última fase do programa, os jovens recebem até 200 horas de capacitação profissional no curso escolhido nas áreas de Gestão, Turismo e Hotelaria, além de 60 horas de aulas de inglês. Por fim, o aluno passa por 28 horas de vivência em empresas para observar o cotidiano de trabalho e já pode ser encaminhado para oportunidades de emprego através do Click Oportunidades, um serviço exclusivo do Senac RJ que conecta talentos ao mercado de trabalho.

Outras informações podem ser obtidas pelo site do Portal do Futuro (www.rj.senac.br/portaldofutur o2017) ou pelo Disque Senac: 4002-2002.