Senac RJ oferece 600 vagas em cursos gratuitos de capacitação

O Senac RJ vai abrir as inscrições para preencher 600 vagas no Portal do Futuro, que oferece cursos gratuitos para jovens de 16 a 21 anos. Há oportunidades em capacitações como Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Operações em Logística e Recepcionista em Meios de Hospedagem. Os alunos também vão receber noções de cidadania e aulas de inglês.

As inscrições estarão abertas de 23 de janeiro a 24 de fevereiro, pelo site. As aulas começam no dia 27 de março. De acordo com o Senac, 63% dos participantes do programa conseguem ingressar no mercado formal de trabalho após concluírem o programa, que recebeu mais de 5 mil inscrições em 2016.

Os candidatos precisam ter entre 16 e 21 anos, renda familiar per capita de até dois salários mínimos e cursar pelo menos o 1º ano do ensino médio.

Para o processo seletivo, será necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Título de eleitor ou comprovante de quitação da última eleição (para maiores de 18 anos), comprovante de escolaridade e de residência (menores de 18 devem apresentar documentação do responsável).

Confira os locais e cursos:

Unidade Bonsucesso – Rua Dona Isabel, 700

Auxiliar administrativo

Unidade Botafogo – Rua Bambina, 107

Auxiliar administrativo

Unidade Campo Grande – Rua Barcelos Domingos, 58

Auxiliar Administrativo

Recepcionista em Meios de Hospedagem

Unidade Campos dos Goytacazes – Rua Cora de Alvarenga, 151

Auxiliar de Operações em Logística

Unidade Riachuelo (Centro Politécnico) – Rua 24 de Maio, 543

Auxiliar Administrativo

Unidade Duque de Caxias – Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 764

Auxiliar Administrativo

Unidade Irajá – Rua Emiliano Felipe, 173

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Operações em Logística

Unidade Madureira – Rua Ewbanck da Câmara, 91

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Operações em Logística

Unidade Niterói – Rua Almirante Teffé, 680

Auxiliar Administrativo

Unidade Nova Iguaçu – Rua Coronel Carlos Matos, 86 – Centro

Auxiliar Administrativo

Unidade Petrópolis – Rua Alfredo Pachá, 26

Auxiliar Administrativo

Posto Escola – Rua Av. Brasil n.º 6.355

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Operações em Logística

Unidade Resende – Rua Sarkis José Sarkis, 80

Auxiliar Administrativo

Unidade Teresópolis – Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66

Auxiliar Administrativo

Recepcionista em Meios de Hospedagem

