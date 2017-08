Senac RJ abre inscrições para cursos técnicos em todo o estado

O Senac RJ está com inscrições abertas para preencher 4.326 vagas em cursos técnicos em todo o estado. Há opções para diversas áreas de atuação como Gestão, TI, Design, Beleza e Bem-Estar, Nutrição, Saúde, Turismo, Hotelaria, Moda e Segurança do Trabalho. Também há cursos na modalidade de ensino a distância (EAD) para quem busca flexibilidade de horário.

Os interessados devem efetuar matrícula diretamente nas unidades. Informações sobre todos os cursos disponíveis, documentação e unidades mais próximas podem ser obtidas no site www.rj.senac.br. As aulas começam a partir de 07 de agosto.

Os cursos técnicos representam um diferencial para o profissional que quer acelerar sua entrada no mercado de trabalho. Por ser mais curto que uma graduação, com duração média de 1 ano e meio, e voltado para a parte prática da profissão, esse tipo de curso já forma profissionais com habilitação técnica em uma profissão e capacitados para ingressar imediatamente no mercado. Para se inscrever é preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio.

Educação a distância (EAD)

Os cursos técnicos a distância do Senac RJ oferecem flexibilidade de horário e economia para o estudante, pois além de o investimento possuir condições diferenciadas, não há necessidade de gastos usuais com transporte e alimentação. A certificação EAD é igual à dos cursos presenciais, o que garante igualdade de condições no mercado de trabalho aos profissionais que se formam nessa modalidade.

Senac RJ

O Senac RJ é uma instituição de ensino que atua há 71 anos na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio. Atualmente, é referência na oferta de cursos profissionalizantes, tendo atingido a marca de 70% de empregabilidade nos últimos anos, e investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho. Com 39 unidades em todo o estado do Rio, de 2010 a 2015 o Senac RJ passou de 89 mil para 153 mil alunos.

Cursos Técnicos Senac RJ – Região Serrana

Informações: direto nas unidades ou pelo site www.rj.senac.rj

Valores: sob consulta

Unidade Senac Teresópolis – Av. José Joaquim de Araújo Regadas, 66 – Tel: 2742-7686

Técnico em Estética – Início: 28.08

– Início: 28.08 Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica – Início: 02.08

– Início: 02.08 Técnico em Guia de Turismo – Serão 2 turmas com início a partir de 07.08

– Serão 2 turmas com início a partir de 07.08 Técnico em Segurança do Trabalho – Serão 2 turmas com início a partir de 14.08

– Serão 2 turmas com início a partir de 14.08 Técnico em Design de Interiores – Serão 2 turmas com início no dia 21.08

Unidade Senac Petrópolis – Rua Alfredo Pachá, 26 – Tel: 2231-7001

Técnico em Segurança do Trabalho – Serão 2 turmas com início a partir de 24.08

– Serão 2 turmas com início a partir de 24.08 Técnico em Secretaria Escolar – Início: 16.09

Início: 16.09 Técnico em Administração – Serão 2 turmas com início a partir de 17.08

– Serão 2 turmas com início a partir de 17.08 Técnico em Guia de Turismo –Início: 31.08

–Início: 31.08 Técnico em Logística – Início: 18.09

Início: 18.09 Técnico em Enfermagem – Início: 29.08

Unidade Senac Nova Friburgo – Galeria Suíça – Av. Alberto Braune, 135 – Loja 07 – Tel: 2523-9185