Semana Municipal de Trânsito tem palestras e simulação de socorro a vítima de acidente

Teve início nesta segunda-feira, 23, e segue até sexta, dia 27, a Semana Municipal de Trânsito, organizada pela Secretaria de Segurança Pública. A realização de palestras nas escolas públicas e particulares faz parte da programação da campanha educativa.

“É uma semana de conscientização sobre a responsabilidade de todos para termos um trânsito mais seguro”, destaca o Coronel Anibal Ligeiro Ornelas, secretário de Segurança de Teresópolis.

A programação será encerrada nesta sexta-feira, dia 27, com uma simulação de atendimento à vítima de acidente, às 9h30, na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea. Está prevista a participação da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Grupamento de Resgate Anjos da Vida de Teresópolis, da empresa Serrana SST – Serviços em Saúde e Segurança no Trabalho e da Concessionária Rio-Teresópolis, entre outros parceiros.