Semana começa ensolarada na Serra do Rio; Natal deve ser chuvoso

A segunda-feira (19) amanheceu ensolarada nas principais cidades da Região Serrana do Rio, como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A previsão para os próximos dias é de sol com possibilidade pequena de chuva e temperaturas variando entre 16ºC e 28ºC, segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Mas a notícia não é boa para a noite de Natal, já que a probabilidade de chuva é de 90% com muitas nuvens durante o dia e à noite. No dia 25 a previsão de chuva é de apenas 5% nas três cidades.

Em Petrópolis, a previsão de dias mais quentes será nesta segunda e terça-feira (20), com tempo parcialmente nublado e sol entre poucas nuvens. A máxima chega a 24ªC na segunda e 25ºC na terça. Na quarta (21) a possibilidade de pancadas de chuvas à tarde são de 13%. A mínima será de 17ºC e a máxima de 25ºC. Na quinta, a máxima é de 26ºC.

Já em Teresópolis a previsão de chuva para esta segunda é de 27%, com máxima de 24ºC. Na terça-feira, o tempo fica entre 18ºC e 25ºC com chances de 7% de chuva. Na quarta, as chances de chuva sobe para 27% com temperaturas entre 17ºC e 25ºC. Já na quinta-feira (22) há possibilidade de pancadas de chuva à tarde (30%). A semana termina com mínima de 19ºC e máxima de 17ºC, com probabilidade de chuva de 5%.

Nova Friburgo tem máxima de 25ºC para esta segunda. Na terça o dia fica um pouco mais quente, com máxima chegando a 26ºC e a mínima de 16ºC. Na quarta, a probabilidade de chuva chega a 30% com temperaturas máximas de 25ºC. A quinta-feira terá nebulosidade variável com possibilidade de 20% de pancadas de chuva à tarde. Na sexta-feira a máxima atinge a 28ºC e a probabilidade de chuva é de apenas 5%.

Fonte: G1 Região Serrana