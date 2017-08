Semana começa com tempo encoberto e previsão de chuva em cidades da Serra, diz Inmet

A semana começa com tempo encoberto e a previsão é de chuva em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Teresópolis, a segunda-feira (21) será de tempo fechado e a temperatura varia entre 9º C e 17º C. Na terça-feira (22), o céu será com sol e muitas nuvens, e a temperatura estará entre 8º C e 14º C.

O céu em Petrópolis nesta segunda-feira também está encoberto. A temperatura, segundo o Inmet, deve ficar entre os 10º C e 18º C. Na terça, a temperatura mínima também ficará nos 10º C e a máxima nos 16º C.