Sebrae/RJ promove oficina para ensinar MEIS a usar a internet como ferramenta para melhorar os negócios

Há alguns anos, a internet se tornou uma ferramenta fundamental para aumentar a visibilidade e as vendas de alguns negócios. E para oferecer um melhor entendimento de como usar esta ferramenta a favor dos MEIs, o Sebrae/RJ organizou a Oficina SEI Clicar, que oferece capacitação nesta área. Segundo o Portal do Empreendedor, o município de Teresópolis conta com quase 10 mil MEIs e grande parte deles com potencial para usar a internet para oferecer seus produtos e serviços.

A Oficina SEI Clicar vai abordar a gestão de negócios na web e o comércio eletrônico, além de ensinar como criar sua própria rede de contatos e otimizar os processos de compra e venda, como anunciar na internet produtos e serviços sem custos adicionais, entre outras informações.

O evento é gratuito e será realizado no dia 27/11, de 9h às 13h, na sede da Aciat – Avenida J.J. de Araújo Regadas 142, 2º andar, Várzea – Teresópolis. Informações e inscrições pelos telefones: 0800 570 0800 | (21) 2643-4979 ou 2643-5484.