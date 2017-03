SEBRAE oferece oficinas gratuitas para microempreendedores

O SEBRAE, em parceria com a Aciat, Associação Comercial, Industrial e agrícola de Teresópolis, está oferecendo oficinas gratuitas para microempreendedores individuais.

O SEI é um programa composto de soluções que tratam de temas básicos para gestão e fortalecimento dos negócios dos novos empreendedores brasileiros.

A primeira palestra acontece no próximo dia 06 de março, das 9:00H à 13:00h da tarde. Ao todo, são 15 ajuntamentos. O último acontece no dia sete de agosto. Os participantes, ao receberão, ainda, certificado de conclusão. Vale ressaltar que o material didático também é gratuito. As inscrições devem ser feitas na ACIAT, que fica na Avenida J.J. de Araújo Regadas, número 142, segundo andar, na Várzea. Reservas também podem ser feitas pelos telefones 2643-4979 e 26435484.