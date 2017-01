Sebrae abre inscrição para palestra sobre liderança em Teresópolis

O Sebrae/RJ em Teresópolis está com inscrições abertas para a palestra de apresentação do “Treinamento Líder Coach – Lidere em Alta Performance”. Este treinamento tem o objetivo de capacitar os líderes a utilizar técnicas e ferramentas do coaching visando o crescimento individual de seus colaboradores, a fim de gerar os resultados desejados na empresa. O evento será no próximo dia 16 de janeiro.

A palestra será realizada no auditório da ACIAT (Av. JJ de Araújo Regadas, nº 142/3º andar – Várzea – Teresópolis), às 19h e tem vagas gratuitas limitadas. Podem ser inscrever até duas pessoas por empresa. Informações e inscrições podem ser feitas pelos telefones 21-2643-5484 e 2643-4979.

Esta palestra é primeira atividade do Programa Lider Coach e uma oportunidade para que os participantes também esclareçam suas dúvidas sobre o Programa, que prevê a realização de dois workshops, com 36 horas de capacitação por participante. Como complementação aos workshops, o programa oferece quatro sessões de coaching individual.

Os Workshops serão realizados dias 24 e 25 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, de 9h às 18h, na ACIAT.

