Saúde divulga resultado da análise da água de fontes da cidade

Dando continuidade à vigilância periódica da qualidade da água das fontes da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico feito no último dia 21, em 13 pontos. De acordo com as amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano, da Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Brahma, na Várzea, Perpétuo; Taumaturgo e Tijuca encontram-se impróprias para consumo.

Como a água pode sofrer variações de potabilidade, devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após filtração, devem ser adicionadas duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) para cada litro de água. Depois, espera-se 30 minutos antes de utilizar. O procedimento atende a Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por equipe do Programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Atendendo determinação do Ministério da Saúde, o acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e normas estabelecidas na legislação vigente.

Resultado do exame microbiológico das águas das fontes

Fontes Coliformes Totais Coliforme Termotolerante (Escherichia coli) Resultado Fonte Amélia Ausência Ausência Própria p/ consumo Fonte Alexandre Fleming Ausência Ausência Própria p/consumo Fonte Brahma Presença Ausência Imprópria p/consumo Fonte Fonte Santa Ausência Ausência Própria p/ consumo Fonte Granja Guarani Ausência Ausência Própria p/consumo Fonte Judith Ausência Ausência Própria p/consumo Fonte Perpétuo Presença Ausência Imprópria p/consumo Fonte Santa Ângela Ausência Ausência Própria p/consumo Fonte São Sebastião Ausência Ausência Própria p/consumo Fonte Saúde Ausência Ausência Própria p/consumo Fonte Taumaturgo Presença Ausência Imprópria p/consumo Fonte 7 Tanques Ausência Ausência Própria p/ consumo Fonte Tijuca Presença Ausência Imprópria p/ consumo

Tendo em vista os resultados, foi orientada a adoção das seguintes medidas: 1) Interdição das fontes impróprias e investigação de possíveis danos na tubulação ou outras formas de contaminação da água; 2) Orientação aos usuários para que filtrem e clorem a água antes de beber, mesmo a das fontes que estão próprias para consumo; 3) Providenciar o reforço e a ampliação do serviço de monitoramento das fontes públicas, conforme solicitado pela Câmara Técnica de Saneamento do Comdema – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 4) Informar a população sobre a potabilidade de cada fonte através da manutenção de placas indicativas.