Rui de Oliveira é o convidado desta quarta-feira (8/11) dos Encontros Literários do Sesc Teresópolis

O renomado ilustrador e animador brasileiro Rui de Oliveira é a atração desta quarta-feira (8/11) da série Encontros Literários – Sesc Trajetórias. O projeto leva ao palco do Sesc Teresópolis, importantes nomes da literatura nacional para compartilhar com o público informações sobre suas atuações na arte literária. A atividade, que começa às 15h e tem entrada franca, será mediada pela jornalista Mariana Filgueiras.

SAIBA MAIS SOBRE RUI DE OLIVEIRA

Rui de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro. Estudou pintura no Museu de Arte Moderna desta cidade, artes gráficas na Escola de Belas Artes da UFRJ e, durante 6 anos ilustração na Moholy-Nagy University of Art and Design, em Budapeste. Também cursou cinema de animação no estúdio húngaro Pannónia Film. Foi Diretor de Arte da TV-Globo e da TV-Educativa atual TV-Brasil. Entre suas aberturas e vinhetas destacam-se as criadas para a primeira versão da novela Sítio do Pica-Pau Amarelo e a reformulação do vídeo-grafismo da TV-E. Já ilustrou mais de 130 livros e projetou dezenas de capas para as principais editoras de literatura infanto-juvenil brasileiras, e é autor de seis filmes de animação, tendo recebido muitos prêmios por seu trabalho com animador e ilustrador. Entre eles por 4 vezes o Prêmio Jabuti de ilustração. Recebeu em 2006 o prêmio de literatura infanto-juvenil da Academia Brasileira de Letras com o seu livro Cartas Lunares. Já fez diversas exposições individuais no Brasil e no exterior, e foi indicado pela FNLIJ ao prêmio Hans Christian Andersen em 2006 e 2008 patrocinado pelo International Board on Books for Young People – IBBY na categoria ilustração. Rui de Oliveira é professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde lecionou durante 30 anos no curso de Comunicação Visual Design da Escola de Belas Artes. Fez seu mestrado e doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP.

Serviço :

Encontros Literários – Sesc Teresópolis

Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea – Tel: 2743-6939

Dia 8/11, às 15h

Classificação: Livre

Entrada franca