Rua cede e carro é engolido por buraco na Quinta Lebrão

Uma rua cedeu e um carro foi engolido por uma cratera na noite desta segunda-feira (6). O veículo estava estacionado na calçada no bairro Quinta Lebrão e o incidente aconteceu durante a forte que atingiu a cidade. A área foi isolada pela Defesa Civil, que informou que irá ao local na manhã desta terça-feira (7). O órgão segue em estágio de vigilância. Ninguém ficou ferido.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Teresópolis e aguarda um posicionamento sobre a conservação da rua e as ações para recuperação do terreno.

Árvores e um muro também caíram durante o temporal na estrada que liga Teresópolis a Petrópolis. A via chegou a ficar interditada na altura do Parque do Imbuí. Os bombeiros fizeram o corte do tronco e a desobstrução da via.

De acordo com o sistema de alerta de cheias do Inea, em 24 horas, choveu 87 mm no bairro Quebra Frascos.

Fonte: G1

Fotos: Paulo Vicente Repóter